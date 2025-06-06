Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı kılındı.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı kılındı.
Trabzon'da vatandaşlar, Ortahisar ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde yoğunluk oluşturdu.
Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.
Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.
Bayram namazını eda eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.
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