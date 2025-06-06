Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.

Trabzon'da vatandaşlar, Ortahisar ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde yoğunluk oluşturdu.

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