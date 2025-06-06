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        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 08:25 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:25
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        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Trabzon'da vatandaşlar, Ortahisar ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.

        Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.

        Bayram namazını eda eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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