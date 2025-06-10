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        Trabzon'daki narkotik operasyonlarda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Trabzon'da son bir haftada düzenlenen narkotikle mücadele çalışmalarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:25
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        Trabzon'daki narkotik operasyonlarda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Trabzon'da son bir haftada düzenlenen narkotikle mücadele çalışmalarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Of, Vakfıkebir ve Araklı Emniyet Müdürlüklerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

        Son bir haftada yapılan çalışmalarda, 177,93 gram sentetik uyuşturucu, 113,32 gram esrar, bir miktar kokain ve tütün ile 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanımına yarayan düzenek, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli bitki türleri ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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