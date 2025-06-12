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        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" başladı

        Trabzon'da, "15. Uluslararası Sanat Günleri" açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:05
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        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
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        Trabzon'da, "15. Uluslararası Sanat Günleri" açılış programıyla başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen açılış töreninde, Trabzon'un sanat şehri olduğunu söyledi.

        Çeşitli sanatsal disiplinlerin eş zamanlı icra edileceği kültür sanat merkezini Trabzon'a kazandıracaklarını belirten Genç, sanatçıların eserleri ile aynı zamanda şehirlerin kimliğine, turizmine ve ekonomisine katkı sağladığının farkında olduklarını ifade etti.

        Organizasyonu düzenleyenleri kutlayan Genç, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İran ve Gürcistan'dan etkinliğe katılan sanatçılara teşekkür etti.

        Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç'ın da konuşma yaptığı program, sergilerin gezilmesiyle tamamlandı.

        Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İran ve Gürcistan'dan sanatçıların katılımıyla 15 Haziran'a kadar sürecek.

        Program kapsamında, resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri ile dinleti, söyleşi, imza günü ve konserler organize edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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