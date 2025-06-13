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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:08
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Genç, Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Büyüklerin hayır duasını almanın önemine değinen Genç, "Hayatın gerçek kahramanları olan büyüklerimizin gönüllerine dokunabilmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

        Genç, Babalar Günü vesilesiyle huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Onların hayatını kolaylaştırmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Ziyaretin anısına Genç ve beraberindekiler huzurevi bahçesine çiçek dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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