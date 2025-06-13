Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Genç, Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Büyüklerin hayır duasını almanın önemine değinen Genç, "Hayatın gerçek kahramanları olan büyüklerimizin gönüllerine dokunabilmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Genç, Babalar Günü vesilesiyle huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Onların hayatını kolaylaştırmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin anısına Genç ve beraberindekiler huzurevi bahçesine çiçek dikti.