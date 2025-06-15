Trabzon'da polis ekipleri LGS sınavına yetişmeleri için öğrencilere yardımcı oldu

Ayrıca ekipler, kentin farklı noktalarında öğrencilere sınava geç kalmaları için yardımcı oldu.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

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