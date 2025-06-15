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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:59 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:02
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Yasin Dilek, Mısır'dan Gazze'ye doğru başlatılan büyük yürüyüşe destek verdiklerini belirterek yapılan yürüyüşlerin Gazze'de aylardır süren insanlık dramına karşı vicdanların sesi olduğunu vurguladı.

        Dilek, Gazze'de soykırımın devam ettiğini anımsatarak, "Katil İsrail, hiçbir uluslararası hukuku tanımadan kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'yi sistematik olarak bombalıyor. Son günlerde ise İsrail'in saldırıları, Gazze'nin yanı sıra bölgedeki pek çok sivil yerleşim alanını hedef aldı. Şehirler fütursuzca bombalanıyor, insanlar evlerinden, yurtlarından koparılıyor." dedi.

        Birleşmiş Milletler'in yaşanan soykırımın sürmesine olanak sağladığının altını çizen Dilek, şunları kaydetti:

        "Gazze'de yarım milyonu aşkın insan açlık sınırında. Temel gıdaya, suya, ilaca erişemiyor. Bu yaşananlar insanlık suçu, açık bir soykırımdır. Biz Trabzon'dan şunu söylüyoruz, Mısır'dan başlayan yürüyüş gibi her yerde yapılan insani girişimler ve dayanışma hareketlerini destekliyoruz. Barışçıl yürüyüşlere, dayanışma eylemlerine, konuşmalara ve her insani sese ses katmaya devam edeceğiz. Katil İsrail'in Gazze’de sürdürdüğü soykırım hemen durdurulmalıdır. Gazze'ye insani yardım engelsiz olarak ulaştırılmalı, abluka ve saldırılar derhal sona erdirilmelidir."

        Dilek, yaptıkları yürüyüşün bir seferlik olmadığını yineleyerek, Gazze'nin özgürleşeceği güne kadar dayanışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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