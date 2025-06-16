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        Trabzon'da 15 bin kişinin ibadet edebileceği camide sona gelindi

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaptırılan ve 15 bin kişinin ibadet edebileceği Hanife Hatun Camisi'nin açılışı için gün sayılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:15
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        Trabzon'da 15 bin kişinin ibadet edebileceği camide sona gelindi
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaptırılan ve 15 bin kişinin ibadet edebileceği Hanife Hatun Camisi'nin açılışı için gün sayılıyor.

        İlçeye bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm araziye inşa edilen cami, 8 bin 142 metrekarelik külliye alanına sahip.

        İnşaatı büyük oranda tamamlanan 8 bin 900 metrekare oturum alanına sahip caminin, 6 bin 611 metrekare ibadet alanı, 2 bin 240 metrekare de revak alanı bulunuyor.

        Mahfil katı farklı çaplarda kubbelerle örtülmüş şekilde tasarlanan caminin, ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında.

        Farklı boyutlarda 250 pencereyle aydınlatılan Hanife Hatun Camisi'nde ibadethanelerin yanı sıra 700 kişilik konferans salonu, 500 kişilik aşevi, 14 derslikli eğitim alanı, 15 iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, kamelyalar, büfeler, satış birimleri, şadırvan, kapalı otopark gibi alanlar da yer alıyor.

        Kaba inşaatı tamamlanarak iç tasarımına geçilen caminin, bu ay sonu itibarıyla hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.

        - "Hanife Hatun Camisi şehrin silüetine de şimdiden büyük katkı sağladı"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği arazide şehrin sembolü olabilecek güzel bir eserin inşa edildiğini söyledi.

        Hanife Hatun Camisi'nin şehrin silüetine de şimdiden büyük katkı sağladığını dile getiren Genç, "Camimiz epeyce bir maliyetle beraber çok şükür tamamlandı." dedi.

        Genç, mücavirinde de peyzaj ağırlıklı olmak üzere 3 etaptan oluşan bir proje yaptıklarını anlatarak, "Şu anda camimiz bütün yönleriyle, mücavirleriyle çok şükür açılışa hazır hale geldi. Ufak tefek son rötuşlar var." diye konuştu.

        - "Çok güzel bir eseri Trabzon'umuza kazandırmış olduk"

        Peyzaj düzenlemelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda çok sorunumuz kalmadı. 9 büfemiz, 17 satış birimimiz ve 12 kamelyamızla beraber kentsel donatı ve peyzaj düzenlememiz 240 milyon lira civarında bir maliyetle bu çalışmaları da tamamladık. Bir eser yapıyorsunuz ama müştemilatıyla, mücavir alanıyla beraber mükemmel bir şekilde yapmak lazım. Çok güzel bir eseri Trabzon'umuza kazandırmış olduk."

        Başkan Genç, 15 bin kişinin ibadet edebileceği caminin bu ay sonunda açılışa hazır hale geleceğini kaydetti.

        - "Karadeniz sahilinde çok prestijli bir alan olmuş"

        Caminin içerisini görmek için gelen Buğrahan Kazaz da Trabzon'da bu kadar büyük bir cami ve alanın olmadığını belirterek, "Çok güzel olduğunu gördüm. Gezdim ve baktım. Her şey dört dörtlüğe yakın. Bu da bizi çok mutlu etti. Çevre alanları, cemaat sayısı ve ticari alanlarıyla düşündüğümüzde Karadeniz sahilinde çok prestijli bir alan olmuş. Caminin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Trabzon'da bu büyüklükte cami ve külliye yapısı görmedik. Bu da merak uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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