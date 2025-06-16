Trabzon'da 15 bin kişinin ibadet edebileceği camide sona gelindi

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaptırılan ve 15 bin kişinin ibadet edebileceği Hanife Hatun Camisi'nin açılışı için gün sayılıyor.

İlçeye bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm araziye inşa edilen cami, 8 bin 142 metrekarelik külliye alanına sahip.

İnşaatı büyük oranda tamamlanan 8 bin 900 metrekare oturum alanına sahip caminin, 6 bin 611 metrekare ibadet alanı, 2 bin 240 metrekare de revak alanı bulunuyor.

Mahfil katı farklı çaplarda kubbelerle örtülmüş şekilde tasarlanan caminin, ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında.

Farklı boyutlarda 250 pencereyle aydınlatılan Hanife Hatun Camisi'nde ibadethanelerin yanı sıra 700 kişilik konferans salonu, 500 kişilik aşevi, 14 derslikli eğitim alanı, 15 iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, kamelyalar, büfeler, satış birimleri, şadırvan, kapalı otopark gibi alanlar da yer alıyor.

Kaba inşaatı tamamlanarak iç tasarımına geçilen caminin, bu ay sonu itibarıyla hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.

- "Hanife Hatun Camisi şehrin silüetine de şimdiden büyük katkı sağladı" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği arazide şehrin sembolü olabilecek güzel bir eserin inşa edildiğini söyledi. Hanife Hatun Camisi'nin şehrin silüetine de şimdiden büyük katkı sağladığını dile getiren Genç, "Camimiz epeyce bir maliyetle beraber çok şükür tamamlandı." dedi. Genç, mücavirinde de peyzaj ağırlıklı olmak üzere 3 etaptan oluşan bir proje yaptıklarını anlatarak, "Şu anda camimiz bütün yönleriyle, mücavirleriyle çok şükür açılışa hazır hale geldi. Ufak tefek son rötuşlar var." diye konuştu. - "Çok güzel bir eseri Trabzon'umuza kazandırmış olduk" Peyzaj düzenlemelerinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: