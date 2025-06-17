Trabzon'da "Karne Günü Şenliği" düzenlenecek

"Karneni al, eğlence ve bilim dolu bu özel günde bizimle ol." ifadelerine yer verilen açıklamada, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar için çeşitli oyunlar ile tasarım atölyeleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran Cuma günü düzenlenecek şenlikte çocuklar için çeşitli aktivitelerin yer alacağı belirtildi.

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