Trabzon'da "Karne Şenliği" düzenlenecek
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Karne Şenliği" organize edilecek.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Karne Şenliği" organize edilecek.
Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğünce 20 Haziran saat 13.00'te Ekopark'ta düzenlenecek şenlikte palyaço gösterileri, geleneksel ve ahşap oyunları gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek, çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.
Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer alacağı şenliğe öğrencileri ve velileri davet etti.
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