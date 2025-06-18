Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin önemini belirterek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızla vatandaşlarımızın sevgi gösterileri ile şehir turu yaptık. Öğrencilerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onlar mutluysa biz de mutluyuz." dedi.

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