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        Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:34
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        Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

        "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük" projesi kapsamında, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe ilçedeki anasınıflarının öğrencileri katıldı.

        Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı Hükümet Konağı önünde yürüyüşle başlayan etkinlik, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda sona erdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin önemini belirterek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızla vatandaşlarımızın sevgi gösterileri ile şehir turu yaptık. Öğrencilerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onlar mutluysa biz de mutluyuz." dedi.

        Çocuklar, çalışmalarının da sergilendiği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

        Kabahasanoğlu, daha sonra Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Yabancı Diller Şöleni"ne katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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