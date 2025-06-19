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        Rehber öğretmenler yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesinde, Bölge Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:11
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        Rehber öğretmenler yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, Bölge Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

        Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Ali Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda organize edilen toplantıda, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat ve Of ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere teşekkür etti.

        Merkez Müdürü Vahdettin Özdağcı başkanlığındaki toplantıda, eğitim yılı boyunca yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale alanında yapılan çalışmalar ile rehberlik ihtiyaçları belirleme anketinin sonuçları değerlendirildi.

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