Trabzon'da tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Trabzon'da, tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Trabzon'da, tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki evinde, dün tartıştığı eniştesi G.Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı A.Ş. (42), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı A.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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