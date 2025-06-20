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        Trabzon'da lise öğrencilerine afet bilinçlendirme eğitimi verildi

        AKUT Trabzon ekibi tarafından, lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen farkındalık projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:14
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        Trabzon'da lise öğrencilerine afet bilinçlendirme eğitimi verildi
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        AKUT Trabzon ekibi tarafından, lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen farkındalık projesi tamamlandı.

        Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi (LABEP) kapsamında AKUT Trabzon Ekibi ve TED Trabzon Koleji'nin iş birliğiyle 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine 22 hafta afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Lojistik malzemelerin tanıtımından doğada yön bulmaya, pusula kullanmaktan telsizle haberleşmeye, yangınlara müdahaleden ip bilgisine kadar teorik ve pratik eğitimler, Düzköy ilçesindeki Doğankaya'da yapılan kampla sona erdi.

        Sertifika törenine, TED Trabzon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu ve birim sorumluları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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