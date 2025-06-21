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        Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:39
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        Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma sağladı
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        Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre Estoril Praia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

        22 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı da vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

        "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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