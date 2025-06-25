Trabzon Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına başlandı

Trabzon Kültür Yolu Festivali Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da 5-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin hazırlıklarıyla ilgili Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Yıldırım, Trabzon'un kendine özgü yöresel ürünleri ve kültürel zenginliklerinin yanında doğa harikası manzaralarıyla da öne çıkan, adından söz ettiren bir il olduğunu belirtti.

Trabzon'un, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya ve Atatürk Köşkü'nün yanı sıra birçok marka değeri yüksek turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival, ilk defa gelecek ziyaretçilerimize ilimizin tüm güzelliklerini tanıtma fırsatı sunacak. Festivalin ilimizde düzenlenmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara, gastronomiden el sanatlarına kadar çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.