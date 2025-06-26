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        TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık üretiminin artırılması çağrısı:

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 10 yıl önce 900 bin ton olan dünya fındık tüketiminin 1 milyon 200 bin tona ulaştığını belirterek, "Dolayısıyla ne kadar üretirsek, bunun satılacağına da inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:04
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        TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık üretiminin artırılması çağrısı:
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        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 10 yıl önce 900 bin ton olan dünya fındık tüketiminin 1 milyon 200 bin tona ulaştığını belirterek, "Dolayısıyla ne kadar üretirsek, bunun satılacağına da inanıyoruz." dedi.

        TTB'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Ergan, fındık üretim ve ihracatında Trabzon'un söz sahibi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 740 bin hektarda fındık üretildiğini ifade eden Ergan, "Ülkemizde üretim bazında yüzde 9'larda payı olan Trabzon, geçmişte fındığın yüzde 40'ını ihraç ediyordu. Bugün yüzde 30'larda ama inşallah önümüzdeki dönemlerde biz yine ihracatta yüzde 40'ları yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

        Ergan, ülkede 600 ila 800 bin ton arasında fındık üretimi yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu, dekarda ortalama 100 kilograma tekabül ediyor. Bizim coğrafyamız, fındık üretimine en uygun coğrafya. İklim şartları da çok uygun. Dolayısıyla dekarda 200-250 kilogramlara çıkarsak, Türkiye'de fındık üretimi ortalama 1 milyon 500 bin ton civarlarında olur. Bu ne demek? Biz bunu sattığımız takdirde en az 4 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Üretimle birlikte tüketim artmalı, artıyor da."

        Üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Ergan, "10 yıl önce 900 bin ton olan dünya fındık tüketimi, bugün 1 milyon 200 bin tona çıktı. Dolayısıyla ne kadar üretirsek, bunun satılacağına da inanıyoruz." dedi.

        Fındığın tanıtımı ve ihracatının artırılması noktasında çalıştıklarını anlatan Ergan, Dünya Fındık Haftası'nın da her yıl ağustosta çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

        Fındık ihracatından bu yıl 3 milyar doların üzerinde gelir beklediklerini vurgulayan Ergan, fındığın yanı sıra çay, süt ve süt ürünlerinde de üretim ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Ortahisar ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen program, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer'in TTB'nin faaliyetlerine ilişkin sunumuyla tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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