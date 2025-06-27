Trabzon'da çocuklar için gemi turu düzenlendi

Ganita sahilde başlayan etkinlikte, 300 çocuk palyaçolarla yüz boyama etkinliği yaptı, müzik eşliğinde dans etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca çocukların sosyal hayata katılımını sağlamak, moral motivasyonlarını artırmak amacıyla "Maviye Açılan Kalpler" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Trabzon'da özel gereksinimli, kanser tedavisi gören ve yetim öksüz çocuklar için gemi turu organize edildi.

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