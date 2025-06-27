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        Trabzon'da çocuklar için gemi turu düzenlendi

        Trabzon'da özel gereksinimli, kanser tedavisi gören ve yetim öksüz çocuklar için gemi turu organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:12
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        Trabzon'da çocuklar için gemi turu düzenlendi
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        Trabzon'da özel gereksinimli, kanser tedavisi gören ve yetim öksüz çocuklar için gemi turu organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca çocukların sosyal hayata katılımını sağlamak, moral motivasyonlarını artırmak amacıyla "Maviye Açılan Kalpler" temasıyla etkinlik düzenlendi.

        Ganita sahilde başlayan etkinlikte, 300 çocuk palyaçolarla yüz boyama etkinliği yaptı, müzik eşliğinde dans etti.

        Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, çocukları mutlu etmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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