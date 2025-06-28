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        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:01
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        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkisinden denize giren Muhammet Efe Kol, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Kol, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kol, hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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