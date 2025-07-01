Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzmanından kontakt lensle yüzmek "enfeksiyon riskini artırıyor" uyarısı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, enfeksiyon riskinden dolayı kontakt lensle denize ya da havuza girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından kontakt lensle yüzmek "enfeksiyon riskini artırıyor" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, enfeksiyon riskinden dolayı kontakt lensle denize ya da havuza girilmemesi uyarısında bulundu.

        Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, kontakt lenslerin konforlu görüş sağlamasından dolayı tercih edildiğini belirtti.

        Kontakt lens kullanımına çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Erdöl, "Kontakt lens özellikle temizlik açısından ciddi önem arz ediyor. Kontakt lensin temizliğine dikkat etmezseniz kendisi enfeksiyon kaynağı olabiliyor." dedi.

        Erdöl, lensin değişim zamanlarının da önemine işaret ederek, "Bazen insanlar haftalarca gözünde kontakt lens tutabiliyor. Kontakt lensle bulaşan enfeksiyonlar, tedavi edilmesi en zor enfeksiyonlardan bir tanesidir." diye konuştu.

        Kontakt lens kullanımında hijyenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdöl, gece yatarken çıkarılmasının da en önemli konular arasında yer aldığını ifade etti.

        - "Yaz ve kış fark etmeksizin temizliğe dikkat edilmeli"

        Erdöl, denize ve havuza kontakt lensle girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kontakt lensle denize ya da havuza giriliyorsa araya enfeksiyon veya diğer maddeler girebilir. Buna bağlı olarak daha ağır, şiddetli enfeksiyonlar yaşanabilir. Onun için denize veya havuza girerken kontakt lens kullanılması çok uygun bir yaklaşım değil." uyarısında bulundu.

        Lens kullanımında yaz ve kış fark etmeksizin temizliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdöl, şöyle devam etti:

        "Yazın belki daha çok dış ortamlarda gezildiği için toz, toprak, polenler, alerjenler gelip kontakt lense yapışabilir. Onun için lensin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta bazen biz günlük kullanılan lensleri öneriyoruz ki bu tip sıkıntıları insanlar yaşamasın."

        Prof. Dr. Erdöl, güneş ışınlarının göz için alerjen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Güneş ışınları direkt olarak retinada hasar oluşturabiliyor. Onun için ultraviyoleden zengin ortamlarda, dağlarda, karlı ortamlarda veya deniz kenarında mutlaka güneş ışınlarında ultraviyoleyi bloke edici gözlük kullanılması gerekiyor ve beraberinde de güneş ışığını azaltıcı etkisinin olmasında fayda var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı
        Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı
        Dereye düşen kamyonet ters döndü; 2 yaralı
        Dereye düşen kamyonet ters döndü; 2 yaralı
        İklim bilimci Mikdat Kadıoğlu, Kur'an'daki meteorolojik olaylarla ilgili 40...
        İklim bilimci Mikdat Kadıoğlu, Kur'an'daki meteorolojik olaylarla ilgili 40...
        Trabzonspor'un yeni sezon ilk transferi Pina şehre geldi
        Trabzonspor'un yeni sezon ilk transferi Pina şehre geldi
        Trabzon'da yağlı direk yarışması düzenlendi
        Trabzon'da yağlı direk yarışması düzenlendi