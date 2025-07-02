Trabzon'da bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde M.B. ile amcası N.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi amcasını tabancayla ateş ederek yaraladı.

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