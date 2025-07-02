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        Trabzon'da bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi amcasını tabancayla ateş ederek yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:37
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        Trabzon'da bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi amcasını tabancayla ateş ederek yaraladı.

        İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde M.B. ile amcası N.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, tabancayla ateş ederek amcasını yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.B, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından gözaltına alınan zanlı M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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