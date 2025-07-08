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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:37
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyeleri gerçekleştirildi.

        Trabzon Botanik Park'taki atölyelerde katılımcılar, dikiş ve elbise tasarımının yanı sıra ahşap oymacılığını deneme fırsatı buldu.

        Giyim teknolojileri atölyesi usta öğreticisi Filiz Kalaycı, AA muhabirine, atölyede, daha önce dikiş makinesi kullanmayanlara dikiş tekniklerini öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çocuklara yönelik de çalışmaları olduğunu belirten Kalaycı, "Çocuklar için diktiğimiz el yapımı oyuncaklarımız var. Oyuncaklara kıyafetler giydireceğiz. 'İlk Elbiseni Sen Tasarla' diye etkinlik yapacağız. Çocuklarımız için kumaştan elbiseler kestik, onların üzerine baskı yaparak kendi elbiselerini tasarlayacaklar. Ayrıca katılımcılara toka, drapaj ve dikiş talimleri yaptıracağız." dedi.

        Ahşap oyma atölyesi sorumlusu Lokman Şentürk de katılımcılarla torna tezgahında kuksa bardak, çerezlik ve vazo gibi çeşitli ürünler yaptıklarını kaydetti.

        Atölyeler perşembe günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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