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        "Doktor Mucize" operası Trabzon'da sahnelendi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:30
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        "Doktor Mucize" operası Trabzon'da sahnelendi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da sahneledi.

        Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelenen operada, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yüzbaşı Silvio ile sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatıldı.

        Tek perdelik eserin koreografisini Arzu Kaya ve Şahan Gürkan, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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