"Doktor Mucize" operası Trabzon'da sahnelendi

Tek perdelik eserin koreografisini Arzu Kaya ve Şahan Gürkan, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelenen operada, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yüzbaşı Silvio ile sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatıldı.

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