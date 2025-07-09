Artvin Valisi Ergün'den Trabzon Artvinliler Derneği'ne ziyaret
Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Artvinliler Derneği'ni ziyaret etti.
Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Artvinliler Derneği'ni ziyaret etti.
Vali Ergün, beraberindeki Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ile Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Trabzon Artvinliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Turan Ergün, Dernek Başkanı Ahmet Külekçi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.
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