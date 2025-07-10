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        Trabzon'da Sünnet Şöleni düzenlendi

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü organizasyonunda 34 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:00
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        Trabzon'da Sünnet Şöleni düzenlendi
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü organizasyonunda 34 çocuk sünnet ettirildi.

        15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde kortej yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüşe, Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının araçlarıyla şehir turu atan çocuklar için daha sonra Ayasofya Camisi bahçesinde tören gerçekleştirildi.

        Vali Aziz Yıldırım, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Asrak ise müdürlük olarak paydaş kurumların destekleriyle çeşitli programlar düzenlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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