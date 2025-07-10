Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda ısınma çalışması yaparken son bölümde ise taktiksel organizasyonlar gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda iki grup halinde çift kale maç yaptı.
İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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