Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hamsi yılın ilk yarısında 19 ülkeden alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın ilk 6 ayında 19 ülkenin sofralarında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamsi yılın ilk yarısında 19 ülkeden alıcı buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın ilk 6 ayında 19 ülkenin sofralarında yer aldı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin Ocak-Haziran 2024'te değer bazında 7 milyon 164 bin 329 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 7 milyon 393 bin 680 dolara ulaştı.

        Geçen senenin ilk yarısında 1505 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artışla 1718 tona yükseldi.

        Bu yıl ocak-haziranda hamsiye en çok talep ise Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi. Belçika'ya 2 milyon 427 bin 866 dolar, Fransa'ya 2 milyon 95 bin 3 dolar, Almanya'ya da 1 milyon 129 bin 750 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Bulgaristan ve Suriye'ye de hamsi satıldı.

        - "Yılın ilk yarısındaki istikrarlı artış, sezonun geri kalanı için umut verici"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, su ürünlerinde önemli ihraç potansiyeli bulunan hamsinin, yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gördüğünü söyledi.

        Bu kapsamda hamsi ihracatının yılın ilk 6 ayını artışla kapattığını belirten Gürdoğan, "Başta Belçika, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden hamsiye talep devam ediyor. Bu ülkeler ihracatımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Özellikle Belçika'ya yapılan ihracat dikkat çekici düzeyde." dedi.

        Yeni pazarlara da hamsi ihracatı yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Gürdoğan, Türkiye'nin hamsiyi sadece taze ürün olarak değil, işlenmiş ve katma değerli şekilde ihraç etme kapasitesini de her geçen gün artırdığını kaydetti.

        Gürdoğan, bu durumun ihracata pozitif yansıdığını dile getirerek, "İşlenmiş su ürünlerine ilgi dünya genelinde büyüyor. Bu trendi yakalamak adına da ihracatçılarımızın üretim ve ambalajlama süreçlerinde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımları devam ediyor." diye konuştu.

        Yılın ikinci yarısında hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Yılın ilk yarısında elde edilen istikrarlı artış, sezonun geri kalanı için umut verici. İklim koşullarının elverişli olması, av sezonunun verimli geçmesi ve lojistik süreçlerde yaşanabilecek iyileşmelerle yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcuları kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcuları kutladı
        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor
        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        "Trabzon Kültür Yolu Festivali", İsmail Türüt konseriyle devam etti
        "Trabzon Kültür Yolu Festivali", İsmail Türüt konseriyle devam etti
        Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
        Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu