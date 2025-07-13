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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon'da partisinin 10. İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:16
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katıldı
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon'da partisinin 10. İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Arıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, yatırım teşvik paketlerinde 3. bölgede yer alan Trabzon'un 5 veya 6. bölgeye alınması gerektiğini söyledi.

        Trabzon'un son 28 yılın ortalaması alındığında Türkiye'nin toplam fındık üretiminin yüzde 8,75'ini karşıladığını dile getiren Arıkan, ihracatının ise yüzde 33'ünü gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Arıkan, fındık taban fiyatının en az 300 lira olması gerektiğini belirterek, terörsüz Türkiye ile ülke gündemine yönelik değerlendirmede bulundu.

        Trabzonspor'un gurur kaynağı olduğunu aktaran Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trabzonspor bu şehrin ruhunun, hassasiyetinin, azminin simgesi olan bir takımdır. Eren Bülbül'ü unutmayan vefanın adıdır Trabzonspor. Ahmet Minguzzi'yi sahiplenen hassasiyetin adıdır Trabzonspor. Önümüzdeki dönem Trabzonspor'umuz, Fatih Tekke hocamızla kendi evlatlarıyla daha da başarılı bir kulüp haline gelecek, sadece Süper Lig değil bir gün bu şehre Avrupa kupası da getireceğine yürekten inanıyorum."

        Arıkan, kongreye hazırlık sürecinde il teşkilatlarının öz veriyle çalıştığını da kaydetti.

        Kongrede, il başkanlığına Ahmet Muratoğlu seçildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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