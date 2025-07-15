Trabzonspor Başkanı Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı ile Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Doğan'ın beraberinde kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde destansı bir direniş sergileyen Özel Harekat Başkanlığına ziyarette bulunduğu ve Karadeniz ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın aziz hatırasına duyulan derin saygı ve minnet duygularıyla gerçekleşen görüşmede, başkanımız Ertuğrul Doğan, Karadeniz'e isminin yazılı olduğu kulübümüzün formasını takdim etti." denildi.

Karadeniz'in de ziyaret dolayısıyla Doğan'a teşekkür ederek, bordo-mavili kulübe yeni sezon için başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Daha sonra Çardakcı'yı ziyaret eden Doğan'ın, kendisine isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını hediye ettiği kaydedildi.