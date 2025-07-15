Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, darbe girişiminin Türk tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu ve bu acı olaydan herkesin ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmayı hedefleyen alçak bir darbeye kalkışıldığına değinen Kaya, "Türk milletinin Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, milli iradeden ve demokrasiden asla taviz vermeyeceği gerçeğini hesaba katmayan bu ihanet şebekesi, her kesimden halkımızın cesur duruşu sayesinde amacına ulaşamamıştır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin bir daha böyle acılar yaşamaması temennisinde bulunan Kaya, "Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesi canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin demokrasi ve milli birlik gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.