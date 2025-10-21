Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.
