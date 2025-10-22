Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta, Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:27
        Of'ta, Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda "Filistin’de çocuk olmak" isimli program düzenlendi. Öğrenciler, Filistin'e destek konulu şiirler okuyup, oratoryo gösterisi yaptı.

        Okul korosunun sunumu ile devam eden etkinlik, dua ile sona erdi.

        Öte yandan, İhsan Karadeniz İlkokulu'nda geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes açıldı.

        Okul Müdürü İsmail Kurt, Filistin'e destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsani ve İslami görevimiz gereği boş durmak istemedik. Okul olarak velilerimizle organize olarak Gazze'deki mağdurların yaralarına bir nebze olsun merhem olmak için kermes düzenledik." dedi.

        Etkinliklere, Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Osmanoğlu ile Of İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Canan Seymen de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

