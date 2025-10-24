Habertürk
        Nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisi standart değil, deneysel aşamada

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat, nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisinin standart değil, deneysel bir tedavi olduğunu belirtti.

        Giriş: 24.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:07
        Prof. Dr. Canpolat, AA muhabirine, kök hücre tedavisine ilişkin çalışmaların dünyada ve Türkiye'de devam etmekte olduğunu söyledi.

        Bu tedavinin çoğu nörolojik hastalık için henüz deneysel aşamada olduğuna işaret eden Canpolat, "Kök hücre tedavisi çoğu nörolojik hastalık için standart bir tedavi değil, deneysel bir tedavidir. Öncelikle hastalarda standart tedavi yöntemleriyle çözüm bulunamadığı zaman deneysel tedavi uygulamaları kapsamında gerçekleştirilebilir." ifadesini kullandı.

        Canpolat, kök hücre tedavisinin "her derde deva oluyor" şeklinde algılanmaması gerektiğini dile getirerek, "Gerek medya etkisi gerek çalışmacıların yayınladığı bilimsel veriler ile endüstrinin bu alanla aşırı ilgilenmesi bazen sansasyonel haberlere yol açabiliyor." dedi.

        Yakın bir gelecekte bu tedaviye yönelik sonuçların daha iyi görülebileceğini vurgulayan Canpolat, bu aşamada hekimler olarak süreci takip ettiklerini belirterek, hastaların da bilimsel veriler ışığında hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

        Canpolat, hasta ve hasta yakınlarının etkinliği kanıtlanmamış tedavi süreçlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kök hücre her derde deva değildir, bilimsel etik çerçevede kullanımı önemlidir. Bu noktada özellikle akademik yönden bu çalışmaları yürüten hekimlerimize güvenilmeli. Sansasyonel haberlere çok fazla itibar edip daha etkinliği net kanıtlanmamış, mekanizması net bir şekilde açıklanmamış süreçlere özellikle yönelirken dikkat etmeleri gerekiyor. Yakın zamanlarda okuduğumuz bir makalede 'kök hücre turizmi' diye bir kavram geçiyordu. Hastalar farklı farklı şekilde bu tedavilere yönlendirilebildiği belirtiliyor ve bu noktada hastaların dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu. Kanıtlanmış, mekanizmaları bilinen tedavileri biz hastalarımıza öneriyoruz. Bunun için de şu anda sürecin devam ettiğini belirtmek istiyorum."

