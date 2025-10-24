Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı

        Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:40
        Trabzonspor, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı
        Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp veya yönetim kurulu üyeleri adına loca satışı gerçekleştirmek amacıyla taraftarların telefonla arandığı ve para talep edildiği yönünde bilgilerin taraflarına ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Önemle vurgulamak isteriz ki telefon yoluyla veya bireysel aramalar üzerinden hiçbir şekilde loca satışı yapılmamaktadır. Bu nedenle kulübümüz adına yapıldığı iddia edilen her türlü telefon aramasına, mesajlaşmaya veya para talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica eder, taraftarlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlatırız."

