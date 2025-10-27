Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kanseri yenen Trabzonlu hemşire görevine dönebilmenin sevincini yaşıyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzonlu 29 yaşındaki hemşire Ayşe Özkul, 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinde tedavi sürecini başarıyla tamamlayıp mesleğine yeniden kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri yenen Trabzonlu hemşire görevine dönebilmenin sevincini yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzonlu 29 yaşındaki hemşire Ayşe Özkul, 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinde tedavi sürecini başarıyla tamamlayıp mesleğine yeniden kavuştu.

        Özkul, henüz 18 yaşındayken sağ memesinde fark ettiği sertliğin yaptırdığı kontrollerde iyi huylu kitle olduğunu öğrendi.

        Üniversite eğitiminin ardından Fatih Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne hemşire olarak atanan Özkul, 3 yıl önce ise kitlenin büyüdüğünü fark etti.

        Tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konulan Özkul, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de alan Özkul, zorlu sürecin ardından Fatih Devlet Hastanesindeki görevine yeniden başladı.

        Özkul, AA muhabirine, 11 yıl önce sağ memesinde kitle olduğunu fark ederek doktora gittiğini, kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenmesinin ardından kontrollerini aksattığını söyledi.

        Görevine atandıktan bir süre sonra yaptırdığı kontrollerde kitlenin büyüyerek kötü huylu tümöre dönüştüğünü fark ettiklerini belirten Özkul, zorlu bir tedavi sürecine başladığını dile getirdi.

        Özkul, kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmesinin kendisini etkilediğini ifade ederek, "Fakat ben bu süreçte erken teşhis olmasından kaynaklı hep güçlü durdum. Bunun biteceğine inanarak sürece başladım. O yüzden her kadının meme muayenesini yaparak, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmesini öneriyorum." dedi.

        Genç yaşta kansere yakalanabileceğini hiç beklemediğine değinen Özkul, "Hiç düşünmüyorsunuz. Öğrendiğimde çok fazla bir yıkım yaşadım. Birkaç gün kendime gelemedim. Hatta 'meme kanseri' bile denmesine izin vermediğim bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

        Özkul, tedavi süreci öncesinde yoğun bakım servisinde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Onlardan da etkileniyordum. Bende zaten bir kitle vardı ve bununda farkında olduğum için korkmak mı dersiniz farkındalık mı dersiniz açıkçası bu durumda doktora gitmem gerektiğini tekrar hatırlamış oldum. Aslında karşınıza vakalar çıktıkça doktora gitmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlıyorsunuz."

        - "Hayattan daha çok keyif almaya başladım"

        Erken teşhisin sağlığına kavuşmasında etkili olduğuna işaret eden Özkul, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte saçlarım döküldüğü için çok üzülmüştüm. Beni aslında en çok bu zorlamıştı. İnsanlar bana 'Ayşe saçların geri gelecek, bu da sana çok yakıştı' diyordu. Bunlar aslında çok etkili olmuyor ama gerçekten de saçlarım çok daha sağlıklı bir şekilde geldi, ben sağlıklıyım. Hayattan daha çok keyif almaya başladım. Çünkü öncesinde yaşadığınız hayat ve fikirleriniz bile değişiyor."

        Kansere yakalanan ve tedavi süreci devam eden hastalara da tavsiyelerde bulunan Özkul, "Kesinlikle bu sürece girerken bir şeylerin bitmeyeceğine inanarak başlamasınlar. Bir süreç var. Bu bitecek ve her şekilde eskiye döneceksiniz." dedi.

        Özkul, kanseri atlattıktan sonra çevresindeki birçok kadına da manevi olarak destek olduğunu ifade ederek, "Sağlık sektörüne girdikten sonra insan daha çok bu konulara hakim oluyor, daha çok farkındalık oluşuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Mustafa Durmuşoğlu anısına MuayThai müsabakası düzenlendi
        Trabzon'da Mustafa Durmuşoğlu anısına MuayThai müsabakası düzenlendi
        Trabzonspor - Anadolu Efes: 74-81
        Trabzonspor - Anadolu Efes: 74-81
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi
        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi
        DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya ç...
        DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya ç...
        Trabzonspor'un gözü zirvede; 4x4'lük fırtına
        Trabzonspor'un gözü zirvede; 4x4'lük fırtına