Kanseri yenen Trabzonlu hemşire görevine dönebilmenin sevincini yaşıyor

DUYĞU AVUNDUK - Trabzonlu 29 yaşındaki hemşire Ayşe Özkul, 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinde tedavi sürecini başarıyla tamamlayıp mesleğine yeniden kavuştu.

Özkul, henüz 18 yaşındayken sağ memesinde fark ettiği sertliğin yaptırdığı kontrollerde iyi huylu kitle olduğunu öğrendi.

Üniversite eğitiminin ardından Fatih Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne hemşire olarak atanan Özkul, 3 yıl önce ise kitlenin büyüdüğünü fark etti.

Tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konulan Özkul, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de alan Özkul, zorlu sürecin ardından Fatih Devlet Hastanesindeki görevine yeniden başladı.

Özkul, AA muhabirine, 11 yıl önce sağ memesinde kitle olduğunu fark ederek doktora gittiğini, kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenmesinin ardından kontrollerini aksattığını söyledi.

Görevine atandıktan bir süre sonra yaptırdığı kontrollerde kitlenin büyüyerek kötü huylu tümöre dönüştüğünü fark ettiklerini belirten Özkul, zorlu bir tedavi sürecine başladığını dile getirdi.

Özkul, kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmesinin kendisini etkilediğini ifade ederek, "Fakat ben bu süreçte erken teşhis olmasından kaynaklı hep güçlü durdum. Bunun biteceğine inanarak sürece başladım. O yüzden her kadının meme muayenesini yaparak, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmesini öneriyorum." dedi. Genç yaşta kansere yakalanabileceğini hiç beklemediğine değinen Özkul, "Hiç düşünmüyorsunuz. Öğrendiğimde çok fazla bir yıkım yaşadım. Birkaç gün kendime gelemedim. Hatta 'meme kanseri' bile denmesine izin vermediğim bir süreç oldu." ifadelerini kullandı. Özkul, tedavi süreci öncesinde yoğun bakım servisinde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti: "Onlardan da etkileniyordum. Bende zaten bir kitle vardı ve bununda farkında olduğum için korkmak mı dersiniz farkındalık mı dersiniz açıkçası bu durumda doktora gitmem gerektiğini tekrar hatırlamış oldum. Aslında karşınıza vakalar çıktıkça doktora gitmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlıyorsunuz."