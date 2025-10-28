Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üreticilere ücretsiz 5 bin 300 meyve fidanı dağıtıldı

        Trabzon'da, "İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere ücretsiz 5 bin 300 fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da üreticilere ücretsiz 5 bin 300 meyve fidanı dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, "İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere ücretsiz 5 bin 300 fidan dağıtıldı.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Merkez Şantiyesi'ndeki törende, son yıllarda dünya genelinde tarımsal üretim biçimlerinin değiştiğini, bazı geleneksel türlerin yavaş yavaş unutulduğunu söyledi.

        Tarımın sadece üretim değil, aynı zamanda kültür, hafıza ve sürdürülebilir bir hayatın teminatı olduğunu belirten Hökelekli, "Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni de tam olarak budur. Geçmişin bereketini geleceğe taşımak, toprağımızın hafızasında yer etmiş yerel meyve çeşitlerini yeniden canlandırmaktır." dedi.

        Hökelekli, projenin yalnızca bir fidan dikim etkinliği değil, aslında bir kültürün, mirasın yeniden filizlenmesi anlamına geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu projeyle dedemizin bahçesinde yetişen, kokusuyla, tadıyla çocukluğumuzu hatırlatan yerel elma, armut, erik, hurma ve ceviz türlerini yeniden toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Her fidan yalnızca bir bitki değil, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü toprağımıza olan vefamızın bir simgesidir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise tarımı her zamankinden daha fazla öne çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Trabzon'da da kaybolmaya yüz tutmuş çok çeşitli geleneksel meyveler olduğunu anlatan Genç, bu türlerin kaybolmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

        Genç, muhtarlar aracılığıyla yöreye özgü 5 bin 300 elma, armut, erik, Trabzon hurması ve ayva fidanı dağıtacaklarına işaret etti.

        Başkan Genç, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14 metrekareden, 17 metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından üreticilere meyve fidanları dağıtıldı, şantiye alanına fidan dikildi.

        Programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek
        Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek
        Trabzonspor'un genç yıldızları haftaya damga vurdu
        Trabzonspor'un genç yıldızları haftaya damga vurdu
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi
        Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi
        Hatalı parklara 'karekodlu' çözüm
        Hatalı parklara 'karekodlu' çözüm