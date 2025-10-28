Trabzon'da üreticilere ücretsiz 5 bin 300 meyve fidanı dağıtıldı

Trabzon'da, "İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere ücretsiz 5 bin 300 fidan dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Merkez Şantiyesi'ndeki törende, son yıllarda dünya genelinde tarımsal üretim biçimlerinin değiştiğini, bazı geleneksel türlerin yavaş yavaş unutulduğunu söyledi.

Tarımın sadece üretim değil, aynı zamanda kültür, hafıza ve sürdürülebilir bir hayatın teminatı olduğunu belirten Hökelekli, "Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni de tam olarak budur. Geçmişin bereketini geleceğe taşımak, toprağımızın hafızasında yer etmiş yerel meyve çeşitlerini yeniden canlandırmaktır." dedi.

Hökelekli, projenin yalnızca bir fidan dikim etkinliği değil, aslında bir kültürün, mirasın yeniden filizlenmesi anlamına geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projeyle dedemizin bahçesinde yetişen, kokusuyla, tadıyla çocukluğumuzu hatırlatan yerel elma, armut, erik, hurma ve ceviz türlerini yeniden toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Her fidan yalnızca bir bitki değil, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü toprağımıza olan vefamızın bir simgesidir."