Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Bir Ruhun Hikayesi" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kültür sanat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Bir Ruhun Hikayesi" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahneleyecek.

        Ingmar Bergman'ın yazdığı, Benedicte Acolas'ın uyarladığı, İpek Özgüven'in çevirdiği, Serap Eyüboğlu'nun yönettiği "Bir Ruhun Hikayesi" adlı oyunda, Zeynep Erkekli rol alıyor.

        Dekor ve kostüm tasarımını Gülhan Kırçova, ışık tasarımı Akın Yılmaz, müziklerini de Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı tek perdelik oyunda, kadının hayatta varoluş hesaplaşması anlatılıyor.

        Oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 1 Kasım'da ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

        Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu da 4 Kasım saat 11.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

        Oyunda, Alice'nin, Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca 1 Kasım'da "Pinokyo", 2 Kasım'da "Çöplük Krallığı" adlı çocuk oyunları Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek, aynı salonda 5 Kasım'da ise Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği konser organize edilecek.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam Nurettin Rençber, 1 Kasım'da Selçuk Balcı, 3 Kasım'da müzik grubu Ayna, 4 Kasım'da da Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

        Aynı merkezde 1 Kasım'da "Alevli Günler", 5 Kasım'da ise "Mutlu Aile Tablosu" adlı oyunlar sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Benjamin Bouchouari: En güzel şey, futbol oynamaktır
        Benjamin Bouchouari: En güzel şey, futbol oynamaktır
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Trabzon'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Ortahisar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi
        Ortahisar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi
        Borç nedeniyle tartıştığı 3 akrabasını silahla ağır yaraladı
        Borç nedeniyle tartıştığı 3 akrabasını silahla ağır yaraladı