        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 727 gün aradan sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:38
        Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 727 gün aradan sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 10 lig müsabakasında 1 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.

        - Son galibiyet Avcı ile

        Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

        Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

        - Son 10 karşılaşma

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

        - İki kupa finalini de kaybetti

        Ligde bu rakiplerine karşı son 10 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

        Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 12 resmi karşılaşmada bir beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

