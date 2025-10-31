Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak.

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavililerde 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor.

İki futbolcu, Karadeniz ekibinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70,5'lik kısmına imza attı.

- Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında golleri var

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da takımına gol katkısı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti.

Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Onuachu, Galatasaray karşısında gol atması halinde üç büyük takımın hepsine karşı bordo-mavili takım formasıyla gol atmış olacak. - 20 puanlık katkı Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 20 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken puanların büyük bölümünü elde etti. - Onuachu, ligde zirvede Paul Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti. Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.