        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak.

        Giriş: 31.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:14
        Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak.

        Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavililerde 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor.

        İki futbolcu, Karadeniz ekibinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70,5'lik kısmına imza attı.

        - Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında golleri var

        Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da takımına gol katkısı yaptı.

        Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti.

        Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

        Onuachu, Galatasaray karşısında gol atması halinde üç büyük takımın hepsine karşı bordo-mavili takım formasıyla gol atmış olacak.

        - 20 puanlık katkı

        Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 20 puan kazandı.

        Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken puanların büyük bölümünü elde etti.

        - Onuachu, ligde zirvede

        Paul Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

        Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

        Nijeryalı santrfor, 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da 1'er gol kaydetti.

        - Augusto'nun 4 haftadır boşu yok

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, son 4 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor.

        Augusto, ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olurken ligin 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasında Zecorner Kayserispor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ve ligin 10. haftasında da ikas Eyüpspor maçında birer gol kaydetmeyi başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

