Trabzon'da böbrek hastası çocukların hazırladığı kitaplar tanıtıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören çocukların tarafından hazırlanan "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" ve "Böbreğim Geldi Dile" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, böbrek hastası çocukların eğitimleri sırasında yazdıkları şiir ile yaptıkları resim ve etkinliklerinin yer aldığı kitapların tanıtımı ve böbrek sağlığı farkındalığı için bir araya geldiklerini söyledi.

KTÜ Farabi Hastanesi sınıfının 20 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Çuvalcı, "Burada her gün ilkokul ders etkinliklerinin yanı sıra hasta öğrencilerimiz için moral etkinlikleri de düzenlenmektedir. Ayrıca çeşitli projeler yürütülerek öğrencilerimizin hastane stresini, yaşadığı travmaları azaltmak ve yaşama sevinçlerini canlı tutmak, onlara umut vermek ve her şeyi başarabileceklerini göstermek amacıyla yazarak ve resmederek edebiyat ve sanat ile motive olmaları sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.