Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da böbrek hastası çocukların hazırladığı kitaplar tanıtıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören çocukların tarafından hazırlanan "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" ve "Böbreğim Geldi Dile" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da böbrek hastası çocukların hazırladığı kitaplar tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören çocukların tarafından hazırlanan "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" ve "Böbreğim Geldi Dile" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, böbrek hastası çocukların eğitimleri sırasında yazdıkları şiir ile yaptıkları resim ve etkinliklerinin yer aldığı kitapların tanıtımı ve böbrek sağlığı farkındalığı için bir araya geldiklerini söyledi.

        KTÜ Farabi Hastanesi sınıfının 20 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Çuvalcı, "Burada her gün ilkokul ders etkinliklerinin yanı sıra hasta öğrencilerimiz için moral etkinlikleri de düzenlenmektedir. Ayrıca çeşitli projeler yürütülerek öğrencilerimizin hastane stresini, yaşadığı travmaları azaltmak ve yaşama sevinçlerini canlı tutmak, onlara umut vermek ve her şeyi başarabileceklerini göstermek amacıyla yazarak ve resmederek edebiyat ve sanat ile motive olmaları sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTÜ Rektörlüğü arasında "Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Eğitimleri Protokolü" imzalandığını aktaran Çuvalcı, bu kapsamda, 7 ilkokulda yürütülen projeden bin 500 öğrenci, öğretmen, veli ve idarecinin faydalandığını vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da hastane sınıfının öğrenciler için önemine değinerek, sağlık sorunları dolayısıyla okul ortamından uzak kalan öğrencilerin yaşadığı duygusal süreçleri hazırlanan kitaplarda ortaya koyduklarını söyledi.

        KTÜ Farabi Hastane Sınıfı Sınıf Öğretmeni Sefahat Sever, hazırlanan kitaplar ve sınıfta yapılan uygulamalar hakkında, KTÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu da okullarda öğrencilere verilen "Böbreğimizi Neden ve Nasıl Korumalıyız" eğitimleri konusunda sunum yaptı.

        Programda öğrencilerin böbrek sağlığı ile ilgili yazdığı şiirler okundu, şarkılar söylendi.

        Böbrek hastası çocuğu olan ailelerin süreçte yaşadıklarının paylaşıldığı programda Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Sergisi de açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Yangına müdahaleden dönen itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
        Yangına müdahaleden dönen itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
        TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu'ndan "nitelikli turizm" hedefi
        TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu'ndan "nitelikli turizm" hedefi
        Trabzon'da yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kiş...
        Trabzon'da yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kiş...
        Trabzon'da okul kantinleri denetlendi
        Trabzon'da okul kantinleri denetlendi
        Trabzonsporlu Pina, Tekke'nin vazgeçilmezi
        Trabzonsporlu Pina, Tekke'nin vazgeçilmezi
        Dağların eteğindeki Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alterna...
        Dağların eteğindeki Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alterna...