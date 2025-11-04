Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela ve Vazelon manastırları sonbaharın tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:50
        Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi
        Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela ve Vazelon manastırları sonbaharın tonlarına büründü.

        Vadilerdeki manastırlar, ziyaretçilerine bugünlerde görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Altındere Vadisi'nde dağın yamacında yer alan Sümela Manastırı ile ilçenin bir diğer tarihi yapısı Vazelon Manastırı, çevrelerini saran renk cümbüşüyle dikkati çekiyor.

        Bölgeye gelen ziyaretçiler hem binlerce yıllık tarihi dokuyu keşfediyor hem de sonbaharın etkileyici manzaralarını fotoğraflıyor.

        Sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Sümela ve Vazelon manastırları tarih, kültür ve doğayı aynı karede buluşturuyor.

        Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ilgi gören manastırlar, sonbahar renkleri arasında dronla görüntülendi.

