Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'dan Of'taki okullara ziyaret

Öğretmenlerle de bir araya gelen Uygun, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret eden Uygun, öğrencilerle sohbet etti.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesindeki bazı okulları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.