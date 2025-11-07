Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 95 amatör spor kulübüne malzeme desteği

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 95 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:01
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 95 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığıca, Amatör Futbol Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) kayıtlı 95 amatör spor kulübüne Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törenle malzeme yardımı yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek, sporun şehre büyük bir marka değeri kattığını ifade etti.

        Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminden bu yana ASKF'de önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Genç, "Bugün de aynı sorumlulukla hareket ediyorum. Bunu, spora desteği bir vazife olarak gördüğüm için yapıyorum. Biz 'işi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bırakalım' anlayışında değiliz, bu bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

        Genç, Trabzonspor'u başarıya taşıyan ruhun amatör ruh olduğuna işaret ederek, bu konuda elinden gelen malzeme ve nakdi desteği vereceğini belirtti.

        İhtiyaçlara yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Genç, "Birlikte hareket etmek çok kıymetli. Biz ne kadar duyarlıksak, Ertuğrul Doğan başkanımız ve yönetimi de bu konuda duyarlı. Bu işin bir yönü de Trabzonspor'umuza katkı sağlamaktır. Bu kulüplerimizde yetişen gençlerimiz Trabzonspor'a doğru yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ASKF Başkanı Zeki Kurt ise Genç'e destekleri için teşekkür ederek, "Amatör spor sadece bir boş vakit aktivitesi değildir. Dayanışmanın, disiplinin ve centilmenliğin öğrenildiği okullardır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hedef belirliyor ve hayal kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından amatör spor kulübü temsilcilerine malzemeleri teslim edildi.

        Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

