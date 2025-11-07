Trabzon'da 95 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 95 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığıca, Amatör Futbol Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) kayıtlı 95 amatör spor kulübüne Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törenle malzeme yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek, sporun şehre büyük bir marka değeri kattığını ifade etti.

Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminden bu yana ASKF'de önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Genç, "Bugün de aynı sorumlulukla hareket ediyorum. Bunu, spora desteği bir vazife olarak gördüğüm için yapıyorum. Biz 'işi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bırakalım' anlayışında değiliz, bu bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Genç, Trabzonspor'u başarıya taşıyan ruhun amatör ruh olduğuna işaret ederek, bu konuda elinden gelen malzeme ve nakdi desteği vereceğini belirtti.