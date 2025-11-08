Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Sikan), Folcarelli, Oulai (Dk. 76 Visca), Zubkov, Olaigbe (Dk. 59 Muçi), Augusto (Dk. 59 Arif Boşluk), Onuachu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 88 Janvier), Maestro, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Hagi (Dk. 88 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 70 Ogundu), Meschack (Dk. 70 İbrahim Kaya)
Goller: Dk. 15 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 73 Hagi (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Hadergjonaj, Dk. 84 Enes Keskin, Dk. 90+2 Ogundu (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Oulai (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.