Trabzon Büyükşehir Belediyesi "2026 Yılı Gelir Tarifesi" belirlendi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi "2026 Yılı Gelir Tarifesi" Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kasım Ayı Meclis Toplantısının ikinci hafta oturumlarına devam edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026 Yılı Gelir Tarifesi'nde ortalama yüzde 30 artış öngören düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.
Genç, emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "2026 Yılı Performans Programı" ile "2026 Mali Yılı Bütçesi"nin görüşülerek karara bağlanacağını kaydetti.
