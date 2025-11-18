Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmasının ardından yarı sahada maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
