        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:43
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmasının ardından yarı sahada maçla sona erdi.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

