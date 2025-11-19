Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ta yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yere sigara izmariti atanlara ilgili mevzuat gereği 2 bin 953 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:18
        Akçaabat'ta yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yere sigara izmariti atanlara ilgili mevzuat gereği 2 bin 953 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğünce ilçe genelinde başlatılan uygulamada, sahil, meydanlar, toplu kullanım alanları, durak çevreleri ve çarşı merkezinde denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Yere izmarit atanlara, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 2 bin 953 lira idari yaptırım cezası kesileceği vurgulanan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu görüşlerine yer verildi:

        "Akçaabat bizim ortak yaşam alanımız, bizim evimizdir. Kimse kendi evinin içine izmarit veya çöp atmıyorsa, şehrimizin sokaklarına da atmamalıdır. Yere atılan her izmarit görüntü kirliliği oluşturuyor, çevreye zarar veriyor ve özellikle sıcak havalarda ciddi bir yangın riski barındırıyor."

