Trabzon'da "Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu" konferansı düzenlenecek

Trabzon'da Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu (GENCMUN'25) konferansı organize edilecek.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın düzenlenecek programa, Türkiye genelinden 15-18 yaş aralığında 150 lise öğrencisi katılacak.

Ana komite çalışmalarıyla eğitimlerin 3 gün boyunca Yomra'daki bir otelde yapılacağı konferansta yer alacak öğrenciler, Arapça ile İngilizceyi akademik ve diplomatik bir dille kullanma pratiği kazanırken, dünya sorunları karşısında bilinçlenerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeye teşvik edilecek.

Konferanslarda, "Rus-Ukrayna Savaşı, Nükleer Silahların Yasaklanması ve tehditlere karşı güvenlik stratejileri", "Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Politik Geleceği", "Siyasi Yolsuzluğun Önlenmesi ve Küresel Yönetişimde Hesap Verebilirliğin Teşvik Edilmesi", "II. Viyana Kuşatması, Savaşların ve Modern Teknolojinin Küresel Gıda ve Su Güvenliği Üzerindeki Etkisi" ile "Suriye'de Devam Eden Siyasi ve İnsani Çatışmanın Çözümü" gibi konular tartışılacak.