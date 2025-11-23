Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:31
        Dervişoğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bütün siyasi yolculukların kendileri açısından manevi özelliğiyle tanındığını söyledi.

        İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında ve bu zamana kadar geçen sürede de böyle olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yarın da böyle olacak. Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        İYİ Parti olarak Türkiye'yi gezdiklerini, ülkenin sorunları ve dertleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Ben konuştukça hep celalleniyorlar. Çünkü memleket için doğruyu konuşmayı hem bir siyasi sorumluluk hem de vazife addediyorum. Onun için Türkiye'nin geleceğinin hilafına atılan olumsuz adımlara karşı direnmek hem benim hem de dava arkadaşlarımın sonuna kadar görevi olmalı. İşte onun için hep beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

        Dervişoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin Türk milliyetçiliği olduğunu belirterek, "Cumhuriyet demek hürriyet, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi demektir. Dolayısıyla yüzde 10'luk, 12'lik sularda gezeceğimize, milletin yüzde 75'inin oyuna ve takdirine mazhar olmak için mücadele yapıyoruz." dedi.

        Bir partinin yükselişini kimsenin engelleyemeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, "İYİ Parti yükseliş sürecine girmiştir ve bu kongrelerin taşıdığı önem rutin işlem olmanın çok ötesindedir. " ifadesini kullandı.

