İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bütün siyasi yolculukların kendileri açısından manevi özelliğiyle tanındığını söyledi.

İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında ve bu zamana kadar geçen sürede de böyle olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yarın da böyle olacak. Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti olarak Türkiye'yi gezdiklerini, ülkenin sorunları ve dertleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti: