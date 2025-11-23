Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, L.B'ye tabanca ile ateş etti.

İlçede dolmuş şoförü olarak çalışan L.B. ile M.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.