Türkiye'den 10 ayda 12 milyon 887 bin 842 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

        Giriş: 24.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:37
        Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan hamsi ihracatı 12 milyon 887 bin 842 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 bin 739 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 12 milyon 887 bin 842 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 288 ton karşılığı 12 milyon 306 bin 154 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 20, değerde ise yüzde 5 arttı." ifadesini kullandı.

        Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

        Belçika'ya ocak-ekim döneminde 3 milyon 931 bin 390 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 785 bin 505 dolarla Fransa, 1 milyon 794 bin 77 dolarla Almanya'nın takip ettiğini ifade etti.

        Gürdoğan, hedeflerinin hem miktar hem de değer bazında geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

